متحدث الرى لـ مساء dmc: التغيرات المناخية أصبحت أكثر تطرفًا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك غرفة عمليات مركزية تم تكوينها تضم المسؤولين من جميع الوزارات المعنية بالتقلبات المناخية، ويأتى على رأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة والوصول إلى أفضل القرارات المناسبة.

وذكر متحدث الرى أننا مستعدين جيدًا للأمطار المتوقع سقوطها على الوجه البحرى، كما تم تجهيز الترع والمصارف حنى تكون منفذًا لها فضلًا عن رفع حالة الاستعداد القصوى لمحطات الرفع لاستيعاب كمية الأمطار.