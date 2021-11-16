التنمية المحلية: موجة الطقس السيئ فى أسوان لم تحدث منذ 11 عاما

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أنتهت من الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتا، واستيعاب كميات الأمطار التي ستسقط على مختلف الانحاء في كافة المحافظة، موضحاً أن الوزارة تتابع من خلال غرفة عملياتها على مدار الساعة تطور الأوضاع على أرض الواقع.
وأضاف "قاسم"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الوزارة تنفذ خطة استعدادية على مستوى محافظات الجمهورية تسمى "العملية صقر"، يتم خلالها اختبار كافة المعدات والأدوات والمشروعات المعنية بمواجهة السيول وسقوط الأمطار.
ولفت "قاسم"، إلى أن موجة الطقس السئ التي ضربت محافظة أسوان خلال الأيام الماضية، لم تحدث منذ 11عاما، وناتجة عن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كافة، وتابع:"هناك كارثة بيئية تشهدها الكرة الأرضية الآن"، موضحاً أن الدولة تنفذ عدد من المشروعات الكبرى لمواجهة السيول من خلال الجهات المعنية.
وأشار "قاسم"، إلى أن وزارة التنمية المحلية، تنسق مع عدد من الوزارات "الرى والإسكان والتضامن"، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة المعنية لتنفيذ خطة الاستفادة من مياه الأمطار في المحافظات، لافتاً إلى أنه تم تعديل مسار مفيض توشكى بالتنسيق مع عدد من الأجهزة المعنية قبل الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها أسوان بأربع شهور.
وفى سياق آخر قال متحدث وزارة التنمية المحلية، إن الأولوية لتمكين شركات القطاع الخاص في تنفيذ منظومة الطاقة ورفع القمامة من القاهرة والمحافظات.
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