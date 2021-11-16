مصر تدين بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية بمدينة كمبالا فى أوغندا

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية التى شهدتها اليوم، مدينة كمبالا بأوغندا، مسفرةً عن العديد من الضحايا والمصابين.
وتعرب مصر، حكومةً وشعباً - بحسب بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيقة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار أوغندا وتضامنها الكامل معها فى مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.
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