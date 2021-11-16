/661707/وزيرة-التضامن-عن-متضررى-سيول-أسوان-عايزين-نساعدهم-بس-هما-مش-راضيين

علقت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، على أزمة متضررى أسوان الذين هجروا منازلهم نتيجة الآثار المهلكة لعدد كبير من المنازل بالمدينة الجنوبية.

دوت الخليج

وزيرة التضامن عن متضررى سيول أسوان: «عايزين نساعدهم بس هما مش راضيين»

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المسئولين فى المحافظة يسعون بشتى السبل تقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين، حيث أن لديهم الآن كافة الأمتعة والأغذية اللازمة لكفاية حاجتهم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، إلى أن الجهات التنفيذية من المحافظة سواء «أزهر، ووزارة الأوقاف، والهلال الأحمر» يبذلون أقصى جهدهم من أجل إعانة المواطنين المتضررين هناك.

وفيما يتعلق بتوفير مسكن لهم، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن المواطنين رفضوا الوحدات السكنية التى وفرتها الوزارة لهم، مضيفة:" بنحاول نساعدهم بس هما مش عايزين».

واستكملت وزيرة التضامن الاجتماعي، حديثها قائلة:" الأهالى تعودوا على شكل سكني معين، وعايزين يفضلو ساكنين فى بيت جنب الشغل بتاعهم، مضيفة:" المشكلة أن البيوت التى يتمسك بها الأهالى غير آمنة، وهذه المشكلة يجب حلها فورًا وبشكل جذرى".

وكان مدينة أسوان الجنوبية قد تعرضت لحالة طقس سيئة للغاية أثرت بشكل كبير على المبان السكنية وسببت حالة من التلف للكثير من البنايات.