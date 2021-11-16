/661708/الشرمه-يبحث-مع-وزير-الزراعة-مشكلة-نقص-الأسمدة-المدعمة

إلتقى النائب وليد الشرمه عضو مجلس الشيوخ و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لبحث أزمة نقص الأسمدة ، حيث أن سعر الطن بالسوق السوداء يترواح ما بين ١٢ألف إلى ١٥ ألف جنيه ، في حين أن سعره المدعم ٣ آلاف جنيه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأشار النائب ، إلى أن أزمة نقص الأسمدة تتسبب في مشكلة كبيرة لجميع الفلاحين، وخاصة أن المزارعين يبدأون حاليا فى تسميد محصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية مشددا على ضرروة اتخاذ ما يلزم لحلها في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أكد وزير الزراعة ، أن توزيع الأسمدة يتم يوميا بعد الحصول على الحصة من الشركات ، ويتم توزيعه خلال هذه الفترة البينية التى تكون بين الصيف والشتاء لأن الفلاحين لم يبدأوا حتى الآن فى تسميد المحاصيل الشتوية .

الشرمه يبحث ووزير الزراعة مشكلة نقص الأسمدة المدعمة

وأضاف "القصير" أنه تتم متابعة منظومة توزيع الأسمدة ومواجهة التهريب والتلاعب بمنتهى الحزم مشددا على المزارعين ضرورة التوجه للحصول على الأسمدة من خلال كارت الفلاح الذكى من البنك الزراعى.

على جانب أخر، عقدت اليوم اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والادارة برئاسة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة اجتماعا لإختيار المتقدمين لشغل عدد من المناصب القيادية والتجديد لعدد من مديرى العموم بمحافظة البحيرة والتي تم الاعلان عنها وذلك بمجمع دمنهور الثقافي.

ووظائف مديري العموم الجاري التجديد لهم هي مدير عام إدارة الدلنجات التعليمية، التربية والتعليم، مدير عام الإدارة العامة للشئون التنفيذية التربية والتعليم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام، التربية والتعليم مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، ديوان عام المحافظة.

والمناصب القيادية الجاري شغلها هي مدير عام الإدارة العامة لشئون الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والادارة - مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشئون الصحية - مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية.

حيث بلغ اجمالى عدد المتقدمين للمناصب الثلاث المطلوب شغلها عدد ١١ متقدم، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وم حازم الأشموني السكرتير العام وأعضاء اللجنة

هذا ويؤكد المحافظ علي الوقوف علي مسافة واحده من جميع المتقدمين وإختيار افضل القيادات لتحقيق الصالح العام من أجل المواطن وتقديم افضل الخدمات بكافة الجهات المعنية او الجهات الخاصه متمنيًا التوفيق لجميع المتقدمين