/661704/تونس-تحجز-مقعد-بالدور-النهائي-من-تصفيات-أفريقيا-المؤهلة-لبطولة-كأس-العالم

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وافتتح عيسى العيدوني سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 18 من عمر المباراة، وجاء محمد دراغر بالهدف الثاني، في الدقيقة الـ 31 من عمر اللقاء.

وسجل الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، ومنتخب بلاده، الهدف الثالث مع بلاده ليساهم ويؤكد على تأهل بلاده للدور النهائي.

وعاد منتخب زامبيا بالهدف الأول له في المباراة في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة، عن طريق فاشيون ساكالا، ليقلص نتيجة المباراة.

تونس تضمن كرسي بالدور النهائي

ويحتل المنتخب التونسي المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط، على وصيف المجموعة منتخب غينيا الإستوائية.

ويحجز المنتخب التونسي ويواصل صدارة لترتيب المنتخبات، على مستوى القارة الأفريقية، بهذا الفوز، ويحجز مقعد في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تشكيل منتخب تونس في المباراة:

وجاء تشكيل المنتخب التونسى كالتالي: فاروق بن مصطفى – منتصر الطالبي – ديلان برون – ياسين مرياح – محمد دراغر – علي معلول – فرجاني ساسي – عيسى العيدوني – سيف الدين الخاوي – نعيم السليتي – وهبي الخزري.

ضمت القائمة 26 لاعبا، وشهدت تواجد علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ثنائي الزمالك وفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، بالإضافة إلى فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي.

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.