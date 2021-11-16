/661706/تصفيات-كأس-العالم-الكاميرون-تنهي-أمال-كوت-ديفوار-للتأهل-نحو-المونديال

فاز المنتخب الكاميروني على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 1/0 على ملعب " أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز هدف اللقاء الوحيد كارول إكامبي في الدقيقة 21، ليتأهل في الأخير المنتخب الكاميروني للدور النهائي من التصفيات ويطيح بالمنتخب الإيفواري خارج المنافسة على بطاقات الصعود لكأس العالم 2022 بقطر.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد الكاميرون للنقطة رقم 15 محتلاً بهما صدارة المجموعة، بينما ظل كوت ديفوار عند النقطة رقم 13 في المركز الثاني.

تونس تحجز مقعد بالدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وافتتح عيسى العيدوني سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 18 من عمر المباراة، وجاء محمد دراغر بالهدف الثاني، في الدقيقة الـ 31 من عمر اللقاء.

وسجل الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، ومنتخب بلاده، الهدف الثالث مع بلاده ليساهم ويؤكد على تأهل بلاده للدور النهائي.

وعاد منتخب زامبيا بالهدف الأول له في المباراة في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة، عن طريق فاشيون ساكالا، ليقلص نتيجة المباراة.

الجزائر تتأهل بشق الأنفس للمرحلة النهائية بالتعادل مع بوركينا فاسو

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

وأفتتح الأهداف رياض محرز في الدقيقة 21 ثم تعادل بركينا فاسو سريعاً عن طريق زكريا سانوجو في الدقيقة 37، وفي شوط اللقاء الثاني أحرز سفيان فيجولي هدف بالدقيقة 68 بعد تمريره رائعة من بن ناص، ليعود المنتخب البوركيني مرة أخرى في النتيجة عن طريق إيسوفو دايو من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.