المنتخبات المتأهلة للدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم

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انتهت أحداث الجولة الأولى من منافسات تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد انطلاقة صافرة نهاية مباراة كوتيفوار والكاميرون في المجموعة الرابعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وضمن المنتخب المتخب المصري بطاقة التاهل للدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، من الجولة الخامسة بعدما تعادل مع انجولا بهدفين مقابل هدفين، وليتصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف.

منتخبات تأهلت من الجولة الماضية

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

وشهد الجولة السادسة والاخيرة من الدور الأول على منافسات شرسة على بطاقة التأهل للدور النهائي، من تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

نيجيريا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نيجيريا ومنتخب رأس الأخضر، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات الدور الأول للقارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وبهذا التعادل يحسم المنتخب النيجيري بطاقة التأهل للدور النهائي، في تصفيات أفريقيا، المؤهلة لبطولة العالم، من المجموعة الثالثة، بفارق نقطيتين على وصيف المجموعة منافس اليوم.

الجزائر

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

لتنتهي المباراة بالتعالد الإيجابي 2/2 ويتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وكان يريد بوركينا فاسو تحقيق الفوز ولكنه فشل بعدما حاول خلال اللقاء أن يتقدم ولكن خط دفاع الجزائر تماسك خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بوركينا فاسو بقوة لإدراك هدف الفوز.

تونس

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

الكاميرون

فاز المنتخب الكاميروني على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 1/0 على ملعب " أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد الكاميرون للنقطة رقم 15 محتلاً بهما صدارة المجموعة، بينما ظل كوت ديفوار عند النقطة رقم 13 في المركز الثاني.