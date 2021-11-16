محمد شبانة: شارة الكابتن محسومة بناء على ما حدث اليوم بين فتحي وصلاح

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تحدث الناقد الرياضي محمد شبانة عن ما حدث بين أحمد فتحي ومحمد صلاح اليوم بتسليم شارة القيادة من الأول بمباراة مصر أمام الجابون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية : “مباراة اليوم كانت تحصيل حاصل ، ولكن مستوى المنتخب لم يكن مرضي ولا هو المطلوب والمنتظر من المنتخب، خاصة ان الجميع كان ينتقد نفس المستوى مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب”.

وأشار إلى انه من الجيد ان نرى وجوه جديده بتشكيل منتخب مصر ، وتشارك ايضا المباريات ولا يكون انضمامهم كتمثيل مشرف فقط .

وتابع شبانه : “تصريحات كيروش عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي ، كانت موفقه وجيده جده ، عن قميص منتخب مصر ، وتأكيده على قيمه قميص المنتخب ، والذي يجب ان يقدر ويعرف جميع اللاعبين قيمته الحقيقه، لكن يجب أن يطبق ذلك على نفسه فيما يخص ضم اللاعبين الذي يعرفون قيمة قميص المنتخب”.

شارة القيادة

وعن شارة القيادة قال : “في لافتة رائعة بمبارة اليوم ، وحرص أحمد فتحي على تسليم الشارة لصلاح ، ده بيبعت رساله لكل الناس أن المسأله محسومه ، واحنا مينفعش نفكر بالشكل الغريب ، زي اللي بيقولوا ازاي احمد فتحي يتنازل عن الشارة لصلاح، وده شوفناه في تعليقات غريبه جدا عقب انتهاء المباراة”

وأختتم قائلاً: “فيجب أن يكون لدينا حالة من التراضي ، لدينا نجم عالمي مثل صلاح لا يقل اهميه عن اي لاعب بالعالم مثل ميسي ورونالدو وغيرهم ، فكل الكبار قادة لمنتخباتهم وليس للموضع علاقة بالاقدمية”.

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.