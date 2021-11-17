فيديوجراف- صرف وغاز.. قرى الفيوم تنتعش بـ حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - نجح المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تطوير قرى محافظة الفيوم بشكل شامل، عبر الاهتمام بالبنية التحتية وتوفير جميع الخدمات التى تليق بالمواطنين.





ويوضح الفيديو جراف أبرز الإنجازات التى حققتها حياة كريمة فى قرى محافظة الفيوم. واستطاعت المبادرة، خلال فترة وجيزة، أن تطور شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات، فضلا عن جهودها فى توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتطوير البيوت المتهالكة، وإقامة مجمعات للخدمات، فضلا عن رفع كفاءة المنشآت الصحية والتعليمية.

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