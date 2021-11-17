سفير مصر فى كندا يستقبل عضو مجلس العموم جريج فيرجوس

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اليوم الثلاثاء جريج فيرجوس عضو مجلس العموم الكندى نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكندية - الإفريقية وعضو تجمع نواب البرلمان الكندى من أصول إفريقية.





يأتى اللقاء فى إطار التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الكندية الإفريقية، والاستماع إلى تقييم مصر للتحديات التى تواجه القارة وكيفية التعاون بين البلدين من أجل دعم القضايا والأولويات الإفريقية.

واستعرض السفير أبو زيد أبرز الفرص والتحديات التى تواجه العلاقات الكندية - الإفريقية، والأنشطة الذى يمكن أن تضطلع بها كندا خلال الفترة القادمة من أجل الانخراط بصورة أكبر مع القارة الإفريقية لمساعدتها فى التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها.

كما استعرض السفير أبو زيد تقييم مصر لأبرز التطورات على الساحة الإفريقية، لاسيما التحديات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى ومنطقة الساحل وملف مياه النيل، وما تقدمه مصر من دعم إلى أشقائها فى القارة، مبرزًا فرص التعاون المصرى - الكندى فى هذا الشأن.

من جانبه، أشاد فيرجوس بدور مصر فى محيطها الإفريقى، والاهتمام الكندى بالتعاون معها من أجل دعم جهود التنمية وتعزيز السلام فى القارة.

وحرص البرلمانى الكندى على التعرف على وجهة النظر المصرية تجاه أبرز القضايا الإفريقية التى تهم صانع القرار فى بلاده، والإطلاع على رؤية مصر لسبل تعزيز العلاقات الكندية - الإفريقية فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والثقافية، معربًا عن توقعه بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانخراط الكندى فى إفريقيا.