عدد خاص لروز اليوسف يتضمن وثائق بخط يد سيد قطب تكتب شهادة وفاة الجماعة

جدة - نرمين السيد - كشف الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، عن خبطة صحفية جديدة للمجلة تتضمن إصدار عدد خاص قريبًا سيكون بمثابة شهادة وفاة للتاريخ للجماعة الارهابية.





وأكد الطاهرى، فى تدوينة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن العدد الخاص سيتضمن مقالات سيد قطب والتى كتبها فى "روزاليوسف" عام 1953 يمجد فيها "ثورة يوليو"، ويرفض وصفها بالحركة المباركة. ودون "الطاهرى"، بعنوان : "قطبهم أفاق .. عدد الموسم"، مؤكدًا أن العدد التاريخى لروز اليوسف سيتضمن وثائق بخط يد "الملعون سيد قطب"، وسيكون بمثابة شهادة وفاة للتاريخ للجماعة الارهابية.

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