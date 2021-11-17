عضو العليا للفيروسات لـ مساء dmc: محدش خد اللقاح فى مصر واتوفى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن الدولة المصرية من الدول متوسطة فى الدخل إلا أنها توفر كافة اللقاحات بالمجان لكافة المواطنين، فضلا عن أنها تنشر كافة مراكز تلقى اللقاح فى مختلف المحافظات وفى الأماكن العامة والوزارات وغيرها من وسائل النقل ومراكز التطعيم المتنقلة.





وفى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" على فضائية dmc، أوضح خطاب أن إصابات كورونا نوعين، الأول خفيف ويشمل من تلقى لقاح كورونا وتكون الإصابة بسيطة، والثانى يشمل من لم يتلقى لقاح كورونا، وتكون مضاعفات الإصابة شديدة.

وشدد على أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يتسبب فى إصابة الشخص بكورونا، مؤكدا: "محدش خد اللقاح فى مصر واتوفى مشوفناش ده نهائى خالص، الشخص اللى عنده برد وجاتله رسالة عشان يطعم يقول عشان يتم تأجيل ميعاد التطعيم الخاص به".

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن طلاب الجامعات لن يتمكنوا من دخول الامتحانات سوى بالحصول على اللقاح، لكن هذا الأمر سيرجع إلى قرارات وزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات، مشيرا إلى أن الشخص الذى يتغيب فى الامتحانات، بسبب عدم حصوله على التطعيم، سيصبح غائبا دون عذر، خاصة أنه لم يقدم شهادة طبية تفيد بعدم استطاعته الحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن أى علاج وتطعيم له أثار جانبية، مؤكدا أن الأثار الجانبية لفيروس كورونا بسيطة ويمكن السيطرة عليها، مؤكدا أنه لا توجد أى حالات وفاة فى مصر نتيجة الحصول على اللقاح.

ونوه عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، بأنه تم تطعيم نحو 22 مليون مصرى، ولم يتم رصد آثار جانبية ملحوظة على مستوى مصر.

وشدد على أن كل الأدوية واللقاحات لها آثار جانبية تستمر لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة بعد الحصول على اللقاح، ويتم السيطرة على ذلك من خلال تناول حبوب الباراسيتامول.