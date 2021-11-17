فيديو.. كيف استعدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لنوة المكنسة؟

جدة - نرمين السيد - قال المهندس ماجد محمد على، مساعد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن خطة العمل التى جرى تجهيزها استعدادا لنوع المكنسة المتوقع أن تضرب المحافظة خلال الساعات المقبلة، تشمل متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.





وأوضح فى تقرير لبرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، أنه تم إدخال معدات جديدة وسيارات شفط جديدة تدخل الخدمة لأول مرة، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، انتهت من حوالى 20 مشروعا من بين 30 مشروعا، استعدادا لموسم الشتاء المقبل. وتشهد محافظة الإسكندرية استعدادات مكثفة لاستقبال "نوة المكنسة"، والتى تعتبر أولى النوات الشديدة التى تضرب سواحل المدينة الساحلية خلال فصل الشتاء والأمطار، وتستمر على مدار أربعة أيام فى الفترة من 16 إلى 20 من نوفمبر الجارى. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن المحافظة سوف تتعرض لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية جراء نوة المكنسة، التى تضرب المدينة اليوم ويصاحبها أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة.

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