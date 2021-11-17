«مش بالليل أوى» : تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق نفق كارفور المعادى

جدة - نرمين السيد - وقال صابر إن فى هذا التوقيت من اليوم يكون هناك إنفراجة فى الحركة المرورية وانخفاض فى معدلات السير، على جميع محاور الجمهورية، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك أعمال توسعة على عدد من الطرق الدائرية، والطرق أسفل هذه المحاور تشهد بعض الأحجام المرورية.

وكشف صابر عن وجود مصادمة بمحور الاتوستراد قبل مدخل المعادى القادم من صقر قريش ومتجه لحلوان وتم انتشار الخدمات المرورية وجارى الرفع وتصفية الكثافات.

وأوضح أنه مع غلق نفق كارفور المعادى لمدة 90 يوما.. سيكون هناك تحويلات مرورية بداية من يوم الجمعة.

وأكد أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بعدة تحويلات مرورية بالتزامن مع استكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، ضمن المشروع القومى لشبكات الطرق، ما يستلزم غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادى بالاتجاهين، لحين الانتهاء من أعمال التطوير فى المتجه لمناطق حلوان والمنطقة المحيطة بالنفق.

وعينت الإدارة العامة للمرور الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، بناء على توجيهات اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور الذى أكد على نشر الخدمات المرورية على جميع الطرق.

وأكد صابر أن التحويلات المرورية من الاتجاه القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر، اتجاه مناطق زهراء المعادى، استكمال السير والدوران من أسفل الكوبرى الدائرى.

أما الاتجاه القادم من مناطق زهراء المعادى، اتجاه نفق كارفور المعادى اتجاه طريق الأوتوستراد يسلك يمينا شارع السعادة، فيسارا اتجاه الطريق الدائرى حتى كوبرى محمد فوزى فمنزل الكوبرى إتجاه الدائرى.

من جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.