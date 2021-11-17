انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف تصبح مليونير برسالة.. مسابقة الحلم تعلن السحب على مليون دولار وكيفية الإشتراك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مسابقة الحلم عن سحبها القادم، وللمرة الثانية خلال العام الجاري يتم السحب مليون دولار، والمليون الأول ربحه أحد المصريين المشتركين بالمسابقة، وكان مصري الجنسية ويعمل في المملكة العربية السعودية، ولم يصدق أن رسالة أرسلها من هاتفه غيرت حياته وجعلته مليونير.

كن مليونيراً مع مسابقة الحلم

وبعد أن تمكنت فاطمة عايش قبل أيام قليلة من ربح منزل الأحلام في إحدى جزر اليونان، والفوز بـ250 ألف دولار، أعلنت مسابقة الحلم 2021 عن قيمة السحب القادم والتي تقدر بمليون دولار أمريكي، وما عليك إلا أن تشترك برسالة من هاتفك، وإن حالفك الحظ فقد تنقلب حياتك رأساً على عقب للأفضل ، وذلك بعد أن تربح المليون دولار.

وهناك العديد من الطرق التي يمكنك االإشتراك بها في مسابقة الحلم للعام الجاري 2021، ونرصد لمتابعينا هذه الطرق خلال السطور التالية.

أول طريقة للإشتراك في مسابقة الحلم وهي الأسهل

الدخول إلى هذا الرابط وهو الرابط الرسمي للمسابقة، وتسجيل هاتفك كما هو موضح بالصورة ثم الضغظ على اشتراك.

والخطوة التي بعد ذلك هو وصولك رسالة بتفعيل اشتراكك.

الخطوة الثالثة هي الإجابة على الأسئلة التي تصلك على هاتفك وبشكل صحيح.

هذا وكلما أجبت على عدد أكبر من الأسئلة التي تصلك عبر هاتفك الذي قمت بتسجيله، كلما كانت فرصك للفوز بمليون جنيه أكبر.

ثاني طريقة للإشتراك في حلم المليون دولار

هي إرسال كلمة حلم باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية للرقم الموحد 0088216101092.

ثالث طريقة لكي تصبح مليونير مع مسابقة الحلم 2021

إرسال رسالة بها حلم أو dream أو reve وذلك للرقم المرادف لبلدك، وأرقام مسابقة الحلم هي كما يلي.