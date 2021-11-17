/661713/بشرة-خير-رقم-مميز-لمنتخب-مصر-في-تصفيات-كأس-العالم

تأهل منتخب مصر بشكل رسمي للدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، في انتظار المواجهة الحاسمة من أجل الصعود للمونديال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويمتلك منتخب مصر رقم مميز بين المنتخبايت العربية، حيث يأتي منتخب الفراعنة من بين 4 منتخبات عربية لم يتم هزيمتهم حتى الأن في تصفيات كأس العالم.

وحقق المنتخب المصري الفوز على منتخب الجابون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة السادسة من الدور الأول من تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ونستعرض معكم المنتخبات كالتالي:

- منتخب المغرب، فاز: 5 مباريات، لم يهزم ، لم يتعادل

- منتخب الجزائر، فاز: 4 مباريات، تعادل: مباراة، لم يهزم

- منتخب السعودية، فاز 4، تعادل مباراة، لم يهزم

- منتخب مصر، فاز 3 مباريات، تعادل: 2، لم يهزم

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا" .

الجزائر تتأهل بشق الأنفس للمرحلة النهائية بالتعادل مع بوركينا فاسو

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

وأفتتح الأهداف رياض محرز في الدقيقة 21 ثم تعادل بركينا فاسو سريعاً عن طريق زكريا سانوجو في الدقيقة 37، وفي شوط اللقاء الثاني أحرز سفيان فيجولي هدف بالدقيقة 68 بعد تمريره رائعة من بن ناص، ليعود المنتخب البوركيني مرة أخرى في النتيجة عن طريق إيسوفو دايو من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

تونس تحجز مقعد بالدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.