/661714/خاص-كارتيرون-يهدد-بالرحيل-حال-عودة-مرتصى-منصور-لرئاسة-الزمالك

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون هدد بالرحيل في حالة عودة مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مؤكداً بأنه رفض الاستمرار في الزمالك إذا عاد المجلس القديم يوم واحد، رافضاً أن يتعامل معهم بسبب الأزمات التي حدثت بينهم في وقت سابق.

وينتظر كارتيرون بعد مباراة الإسماعيلي القادمة، إذا خرج قرار بعودة مرتضى منصور سيقوم بفسخ تعاقده مع النادي الأبيض، لأنه لا يريد التعامل معه والدخول في أي صدام.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور خرج بتصريحات سابقة بأن في حالة عودته لرئاسة الزمالك مرة أخرى، لا يوجد مشكلة لديه مع كارتيرون ولا يمسه وسيحافظ على أستقرار الفريق.

اتحاد الكرة يدرس تقليل عقوبة شيكابالا لـ4 مباريات

ترددت بعض الانباء داخل اتحاد الكرة، بأنه سيتم رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك عقب لقاء الإسماعيلي القادم.

وسيكتفي اتحاد الكرة بعقوبته 4 مباريات فقط مثل زميله في الفريق حازم إمام، الذي تم تطبيق عليه تلك العقوبة بعد أحداث مباراة البنك الأهلي في نهاية الدوري العام الموسم الماضي.

وكان حصل شيكابالا على حكم من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة الموقعه عليه من إتحاد الكرة، بجانب مناقشة الأمر في مجلس النواب بأن قرارات لجنة التوسية والتحكيم ملزمه وعلى اتحاد الكرة تنفيذها، وهو ما لم يحدث حتى الأن.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".