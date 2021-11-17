فيديو- المسلمانى يكشف ملابسات التصعيد بين الاتحاد الأوروبى وبيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - تناول أحمد المسلمانى، الكاتب الصحفى والمحلل السياسى مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، التصعيد الأخير بين الاتحاد الأوروبى، وبيلاروسيا، وتداعياته على العلاقات "الأوروبية - الروسية".





وقال المسلمانى، إن هناك دولتين يطلق عليهما اسم "روسيا"، الأولى روسيا الاتحادية عاصمتها موسكو ورئيسها فلاديمير بوتين، والأخرى روسيا البيضاء أو تدعى "بيلاروسيا" وعاصمتها "مينسك" ورئيسها ألكسندر، وذكر أن موقع روسيا البيضاء خطير ومهم لأنها تقع بين بولندا وألمانيا.

وأضاف المسلمانى أن سبب تسمية روسيا البيضاء بهذا الاسم، يأتى نظرًا لأنها دائمًا مُغطاة بالثلوج، وفى رواية أخرى تقول إن سكانها القدامى كانوا دائمًا يرتدون الملابس البيضاء

وأشار إلى أن رئيس وزراء بولندا أكد أن موسكو هى من تقف وراء روسيا البيضاء، وأكد أنه بعد أزمة اللاجئين الحالية، بدأت موسكو ومينسك تشيران إلى تكوين اتحاد فيدرالى تحت مظلة دولة واحدة.

وتابع :"أنه يجب علينا أن نعرف ماذا يجرى بين بيلاروسيا وبولندا لأن العالقين على الحدود هناك من العالم العربى خصوصًا العراق".

وذكر أحمد المسلمانى أن بعض المحللين أشاروا إلى أن رئيس وزراء بولندا، قال إن روسيا الاتحادية تقف وراء "روسيا البيضاء" فى أزمة المهاجرين الأخيرة، وأن المعركة الحقيقة بين موسكو وبروكسل، وروسيا البيضاء مجرد أداة لإرباك الاتحاد الأوروبى.

وكشف المسلمانى أن الاتحاد الأوروبى بدأ فى بناء جدران من الأسلاك الشائكة لمنع اللاجئين، كما هناك محاولات لوقف التصعيد حيث اتفقت المستشارة الألمانية ميركل مع رئيس روسيا البيضاء على بناء "خيم" لحماية المهاجرين من الطقس.

وكان الاتحاد الأوروبى أعلن أنه سيضاعف عقوباته ضد بيلاروسيا والمقربين من رئيسها، فى رد فعل على أزمة اللاجئين المتصاعدة على الحدود بين بولندا وبيلارسيا.