«محمود مرسي خلاني سافرت وطلقني» تصريحات سميحة أيوب الجريئة مع «صاحبة السعادة»

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حلت الفنانة سميحة أيوب ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء على شاشة dmc.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة القديرة سميحة أيوب مع صاحبة السعادة.

سميحة أيوب ببرنامج صاحبة السعادة

تحدثت سميحة أيوب خلال الحلقة عن مشوارها في المسرح، كما تتحدث عن كواليس فيلم «تيتة رهيبة» والكلاب الكبيرة التي كانت موجودة بالفيلم، وعملها في «بين الأطلال» وعلاقتها بالفنانة فاتن حمامة.

وعلى الجانب الآخر، ردت الفنانة سميحة أيوب على التحرك البرلماني ضد مسرحية «المومس الفاضلة» التي أعلنت عن إعادة تقديمها من بطولة الفنانة إلهام شاهين.

سميحة أيوب تحكي عن مسيرتها الفنية مع صاحبة السعادة

• أنا قولت كلام على المسرح لا اللي قبلي قالوه ولا اللي بعدي هيقولوه

• احنا كفنانين عاملين زي القوات المسلحة بنبني

• دخلت التمثيل بالصدفة، كنت رايحة مع صاحبتي المعهد وجورج الأبيض شافني

• زكي طليمات تجاهلني وبصلي بقرف وأنا بقدم في معهد التمثيل

• قعدت 18 سنة برفض أي فيلم ومبشتغلش سينما بسبب القوالب المتشابهة

• لما قرأت دوري في مسلسل «سمارة» قولت ايه القرف دا، أنا معملش الشلق دا

• كنت بصور «شاطئ الغرام» وأنا حامل في شهرين

• «عصر الحب» من أكتر الأعمال اللي بحبها

أسرار في زيجات سميحة أيوب

• افترقت عن زوجي الأول وأنا عندي 18 سنة، كان مقعدني من معهد التمثيل

• جوازي منه مكملش 3 سنين

• أنا وفاتن حمامة كنا صحاب جدًا في المعهد

• الناس بتقولي أني متواضعة أوي، أصل اللي يتكبر على الناس هيتخسف بيه الأرض

• محمود مرسي قالي اختاري بيني وبين الفن والاختيار كان صعب

• قولتله أنا ببني نفسي، خلاني سافرت وطلقني

علاقة سميحة أيوب بشعور الوحدة

• مبشكيش الوحدة أبدًا، بل بالعكس طول الوقت عايزة اقعد لوحدي

• مبزهقش من الوحدة، حتى لما بيبقى حد قاعد معايا وعزيز عليا ببقى عايزاه يمشي عشان اختلي بنفسي

• عندي معارف كتير لكن أصدقائي 5 بس، منهم سميرة عبد العزيز ونادية لطفي

تحرك برلماني ضد المومس الفاضلة

يأتي ذلك بعد أن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلى وزيرة الثقافة ورئيس مجلس النواب ضد عرض المسرحية ووصفها بالفن الإباحي.

وقالت الفنانة سميحة أيوب عن التحرك البرلماني: "عايزين يرجعونا الكهوف تاني"، مشيرة إلى أن المسرحية لم تقدم بعد وأنها مجرد فكرة ودردشة بينها وبين الفنانة إلهام شاهين خلال تواجدهما سويا بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي قبل أيام ولم يتم التحضير لها بعد.

وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين، أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح مرة أخرى، من خلال مسرحية "المومس الفاضلة".

أحداث رواية المومس الفاضلة

وتدور أحداث رواية "المومس الفاضلة" داخل قطار، حيث يعتدي رجلا أبيض البشرة على أحدى فتيات الليل، ويتم توجيه الاتهام إلى راكب أسود البشرة، الذي بدوره يهرب من الشرطة.

وتتعرض العاهرة إلى ضغط من والد الرجل الأبيض وهو سيناتور بمجلس النواب الأمريكي، ويجبرها على الشهادة في المحكمة ضد الرجل الأسود الذي لا نعرف اسمه في أحداث الرواية ويتم الإشارة إليه بـ "الزنجي".

سميحة أيوب تتألق في مسلسل إجازة مفتوحة

يذكر أن الفنانة سميحة أيوب شاركت في مسلسل «إجازة مفتوحة» من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، من بطولة شريف منير حيث يجسد شخصية أب واسمه “شريف”، وتجسد الفنانة لقاء الخميسي زوجة شريف منير، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف، ومن أبطال العمل أيضا مراد مكرم، ملك قورة، دنيا ماهر، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، أحمد زكريا.

تدور أحداث المسلسل حول أب يواجه العديد من الضغوطات الحياتية والاقتصادية، وكيفية التعامل مع أولاده.