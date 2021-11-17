فيديو- متحدث الرى لـ مساء dmc: تخفيض منسوب الترع لاستيعاب الأمطار

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة قررت تخفيض منسوب المياه فى الترع والمصارف فى الوجه البحرى، لاستيعاب كميات مياه الأمطار.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان.

وأشار إلى أن الأمطار التى تتساقط تمتصها التربة الزراعية، أما الكميات الزائدة عن التربة ستجد الترع والمصارف منفذا لها كى لا تتسبب فى غرق بعض الأماكن.

وشدد متحدث الرى على أنه تم الاستعداد التام لمحطات الرفع والطوارئ لاستقبال كميات الأمطار، لافتا إلى أن التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة أكثر تطرفًا، حيث تتساقط كميات كبيرة من المياه فى فترة زمنية قصيرة، مثلما حدث فى أسوان.

ولفت إلى وجود غرفة عمليات للسيول فى وزارة الرى يشارك فيها أكثر من 300 مسؤول، وتضم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.