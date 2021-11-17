فيديو- مساء dmc.. رامى رضوان يفتح النار على العلاج بـ لسع النحل

جدة - نرمين السيد - وقال خلال تقديمه حلقة جديدة، مساء أمس الثلاثاء، من برنامج dmc المذاع على قناة dmc الفضائية، إنه ظل يبحث لمدة 3 أيام ولم يجد أى دراسة علمية تؤكد فوائد هذا العلاج.
ولفت رامى رضوان إلى أن وكالة بى بى سى البريطانية نشرت عام 2018، أن هناك سيدة إسبانية ماتت بسبب هذا الموضوع، بعدما ظلت لمدة عامين تقوم بهذا مرة كل شهر، وفى إحدى المرات أصيبت بـ كرشة نَفَس، ثم سكتة دماغية ثم ماتت فى الحال.
وشدد على أنه لا يوجد على قرص النحل أى اثبات علمى حتى الآن، منوها إلى أن المواطن الذى يقوم بهذا يؤكد أنه يتردد عليه من 200 إلى 300 شخص يوميا.
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