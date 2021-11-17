فيديو- مساء dmc يعرض تقريرا لإنقاذ فريق التضامن لحالة مشردة فى حلوان

جدة - نرمين السيد - وكشف البرنامج كيف تمكنت فرق وزارة التضامن من إنقاذ "عم محمد"، والذى تعرض لظروف قاسية لمدة 20 عاما، حيث أكد أحد أعضاء الفريق أنهم تلقوا بلاغا بوجود حالة مشردة، واسمه محمد، وظل لمدة 20 عاما فى الشوارع، وكان يرعاه أهل منطقة المعصرة فى حلوان.

ولفت إلى أن فريق التضامن انتقل سريعا إلى مقر الحالة وتم نقله إلى إحدى دور الرعاية فى حلوان وإعطائه حقوقه فى المأكل والملبس.. وعرض مساء dmc لأرقام فرق الإغاثة التابعة لـ وزارة التضامن للإبلاغ عن أى حالة مشردة وهى "16825، و16439".