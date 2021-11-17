الإفتاء تكشف عن حكم زكاة الأسهم التجارية

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها ارسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ضمن مبادرة "اعرف الصح": "زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هى من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب، بنسبة ربع العشر 2.5%
وأضافت: "يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.. والله سبحانه وتعالى أعلم".
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