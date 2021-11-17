الليلة.. ذروة تساقط زخة شهب الأسديات فى سماء مصر.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وكشفت الجمعية الفلكية بجدة أنه يتوقع أن تصل زخة شهب الأسديات إلى ذروة نشاطها عند حوالى الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وبالتالى يفترض رؤية أعلى عدد من الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها عالياً فى السماء أمام نجوم الأسد بعد منتصف الليل خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم غد الخميس.
وأشارت إلى أنه نظراً لأن القمر فى طور الأحدب المتزايد وعلى بعد يوم واحد فقط من اكتماله سيتسبب فى التأثير على رؤية نشاط هذه الشهب وطمس اكثير منها باستثناء الشهب الساطعة، لافتة إلى أن أفضل وقت لمحاولة رصد شهب الأسديات مباشرة سيكون قبل الفجر مع غروب القمر من مكان مظلم، وذلك بمراقبة الأفق الشرقى، حيث ستظهر الشهب من أمام كوكبة الأسد، ويمكن أن تظهر من أى مكان فى السماء.
جدير بالذكر، أن شهب الأسديات تنشط سنويا خلال الفترة من 6 إلى 30 نوفمبر ومصدرها الجزئيات الغبارية من المذنب "تمبل – توتال"، وهى من الشهب المتوسطة حيث تنتج فى المعدل ما بين 10 إلى 15 شهابا بالساعة عند ذروتها ولكن من غير المعروف عدد الشهب التى ستكون مرصودة فعليا، فالشهب معروفة بأنها تخالف التوقعات.
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