جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية.
وأضاف صادق أن القانون الجديد أصبح فيه مصادر للتمويل متعددة، ومن ضمنها الاشتراكات التى يساهم بها المواطنون، ووجود مصادر أخرى تساعد على نشاط هذه المنظومة مستقبلاً.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى كانت فى السابق تعانى من عملية التمويل والاستدامة المالية، وتوفير الموازنة الكافية، للقدرة على تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين، مؤكدا أنه لا يوجد مواطن فى مصر ليس مغطى تأمينيا فى المنظومة الجديدة، مشددا على أن الخدمات الصحية كلها بالكامل الدولة هى التى تتكفل بها، كما تقوم بدفع الاشتراكات الخاصة بـ غير القادرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- المدير التنفيذى لـ التأمين الصحى الشامل يعدد مزايا المنظومة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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