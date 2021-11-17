فيديو- المدير التنفيذى لـ التأمين الصحى الشامل يعدد مزايا المنظومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذى لـ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن القانون الجديد لـ التأمين الصحى يعتبر الحجر الأساسى فى المنظومة الجديدة، لأنه خلق 3 هيئات جدد، وفصل تمويل الخدمات الصحية التى ستقدم للمواطن عن الخدمة الصحية نفسها والجهات التى تقدمها.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية.

وأضاف صادق أن القانون الجديد أصبح فيه مصادر للتمويل متعددة، ومن ضمنها الاشتراكات التى يساهم بها المواطنون، ووجود مصادر أخرى تساعد على نشاط هذه المنظومة مستقبلاً.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى كانت فى السابق تعانى من عملية التمويل والاستدامة المالية، وتوفير الموازنة الكافية، للقدرة على تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين، مؤكدا أنه لا يوجد مواطن فى مصر ليس مغطى تأمينيا فى المنظومة الجديدة، مشددا على أن الخدمات الصحية كلها بالكامل الدولة هى التى تتكفل بها، كما تقوم بدفع الاشتراكات الخاصة بـ غير القادرين.