طقس الأربعاء.. الشبورة مستمرة وأمطار على هذه المناطق.. القاهرة 25

جدة - نرمين السيد - ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد.. فيما يسود طقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية، كشفت الأرصاد تساقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، والتى تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "مطروح – الإسكندرية - دمياط - بورسعيد -البحيرة - كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية"، على فترات متقطعة من 40 : 50% تقريبا.

ويصاحبها نشاط للرياح، كما تتساقط الأمطار الخفيفة صباحا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

الإسكندرية 26 19

وادى النطرون 25 18

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 24 16

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الاسماعيلية 26 14

السويس 26 15

العريش 26 18

رفح 25 18

رأس سدر 26 17

نخل 26 11

نويبع 26 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 27 14

بنى سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 14

سوهاج 30 17

قنا 32 16

الأقصر 32 15

أسوان 32 19

ادفو 29 19

أبوسمبل 30 20

الوادى الجديد 32 16

شلاتين 29 19

حلايب 28 20