فيديو- ما حكم قتل القطط التى تأكل الطيور فى المنازل؟

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إنه فى هذه الحالة يتم الدفع بالتى هى أحسن، فمن الممكن أن يتم تخديرها ثم القيام بحملها ووضعها فى أى حديقة خارج المنزل.

وأضاف أنه لو تصعب الأمر ولا يستطيع المسلم دفع ضررها بأية وسيلة فهنا لا بأس من قتلها، "فلا ضرر ولا ضرار".