مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

سانتوس ضد فريق شابيكوينسي 12 صباحاً يوم الخميس

بالميراس ضد فريق ساو باولو 1.30 فجراً يوم الخميس

فلامينجو ضد فريق كورينثيانز 2.30 فجراً يوم الخميس

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الصفاقسي أمام فريق البنزرتي قي تمام 5 مساءً Alkass One HD.

نيجيريا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نيجيريا ومنتخب رأس الأخضر، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات الدور الأول للقارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وبهذا التعادل يحسم المنتخب النيجيري بطاقة التأهل للدور النهائي، في تصفيات أفريقيا، المؤهلة لبطولة العالم، من المجموعة الثالثة، بفارق نقطيتين على وصيف المجموعة .

الجزائر

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

لتنتهي المباراة بالتعالد الإيجابي 2/2 ويتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وكان يريد بوركينا فاسو تحقيق الفوز ولكنه فشل بعدما حاول خلال اللقاء أن يتقدم ولكن خط دفاع الجزائر تماسك خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بوركينا فاسو بقوة لإدراك هدف الفوز.

تونس

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

الكاميرون

فاز المنتخب الكاميروني على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 1/0 على ملعب " أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد الكاميرون للنقطة رقم 15 محتلاً بهما صدارة المجموعة، بينما ظل كوت ديفوار عند النقطة رقم 13 في المركز الثاني.