اليوم.. رابطة الأندية تعقد مؤتمراً صحفيا

يقام اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بتنظم رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب فى تمام الساعة الثانية ظهراً، فى أحد فنادق التجمع الخامس ، وذلك من أجل الحديث عن بعض الأمور التي تخص بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

حقق الأهلي الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل 3 ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز فيي اللقاء الذي أقيم بينهم بستاد القاهرة.

وأحرز الزمالك الـ3 أهداف في الشوط الثاني دليل على تغير أدائه خلاله، وكان هذا بعد إجراء الفريق عدة تغيرات أهماها دخول مصطفى فتحي الذي صنع الفارق مع الأبيض ونقل الفريق للوضع الهجومي بعدما كان غائب خلال الشوط الأول.

وبهذا الفوز أرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة رقم 9 متصدراً جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي الونش ، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح .

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

محمد الشناوي

معلول - بانون - أيمن أشرف - أكرم السولية - ديانج - حمدي فتحي أفشة - محمد شريف - بيرسي تاو