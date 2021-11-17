توجيه الرئيس بالتوسع فى حملات تطعيم كورونا يتصدر اهتمامات وعناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى، وتحت عنوان "التوسع فى حملات التطعيم ضد كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالتوسع فى حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات، خاصة مع الوفرة الحالية كما وكيفا للقاحات كورونا فى مصر، وتدفقها المستمر بمختلف أنواعها العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

كما وجه الرئيس بالاستمرار فى برامج التوعية لجميع فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة فى الأماكن التى تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذى انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائى الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، وحملات تطعيم المواطنين.

وأشارت "الأهرام" إلى أن الدكتور محمد عوض تاج الدين عرض جهود الدولة لتجهيز كافة المرافق الطبية، حيث أشار إلى وجود خطة تبادلية للأماكن والمستشفيات المطلوبة للإشغال بالحالات الحرجة التى تستدعى عناية فائقة ومكثفة وأجهزة تنفس صناعى، مؤكدا أن الوضع الوبائى فى مصر تحت السيطرة حتى مع اقتراب فصل الشتاء والتصاعد النسبى فى أعداد الحالات فى إطار الموجة الرابعة للوباء.

وفى الشأن البرلمانى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين – وكيل أول مجلس النواب – بشكل نهائى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويستهدف وضع تنظيم قانونى متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية حال وقوعها، بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة، تأكيده أن هذا القانون يهدف إلى تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، فى إطار تشريعى سليم، وأشاد بالجهد المبذول من اللجنة المختصة، وما قدمته من صياغات وأحكام قانونية منضبطة ابتعدت بهذا القانون من شبهة عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه للتصدى للآثار السلبية الناجمة عن تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذى انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتحت عنوان "إعلامى الوزراء: لا تعليق للدراسة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحكومة نفت صـدور قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس والجـامـعـات والمـعـاهـد على مستوى الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن المركز الإعلامى لمجلس الـوزراء قام بالتواصل مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى، وتم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد عـلـى مـسـتـوى الجـمـهـوريـة وشـدتـا عـلـى انـتـظـام سير العملية التعليـمـيـة بـكـل من المدارس والجامعات.

كما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الإنترنت مجانى بمحطة مصر"، أن شركة "إم أو تى" للاستثمار والتنمية، إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقعت تعاقدا مع شركة كيميت بهدف توفير خدمة إنترنت مجانى Wi-Fi داخل المحطة وساحاتها وسوف تنطلق الخدمة رسميا الشهر المقبل، وذلك تحت رعاية المهندس كامل الوزير وزير النقل وفى إطار المشروعات الجديدة التى تتبناها الوزارة والتى تهدف إلى خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة التى يشهدها قطاع النقل فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتحت عنوان "فحص 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم"، ذكرت أن وزارة الصحة أعلنت فحص 5 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسى الحالى.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع المحافظات.

وعن الوضع العالمى لفيروس "كورونا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن جـامـعـة جـونـز هـويكنز الأمريكية أكدت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 253 مليونا و861 ألفا و192 حالة.

وأوضـحـت الـجـامـعـة فـى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلـكـتـرونـى امـس أن إجـمـالـى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حـول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و106 آلاف و887 وفاة.

وفى الشأن التعليمى، ذكرت "الجمهورية" أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد أن المطالبة بتخفيف المناهج ليس تعليما وليس مطلبا علميا، مشيرًا إلى أن الطلاب فى المدارس فقدوا خلال السنوات الماضية جرعة تعليمية كبيرة جدا.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إن كل الكتب تم تسليمها للطلاب وتم إتاحتها على موقع الوزارة بصيغة رقمية ولا صحة لما يقال عن عدم توفر الكتب فى المدارس"، مشددا على أنه لا صحة لمسألة أن كتب الصف الرابع الابتدائى ضخمة، مشيرا إلى انه تم ضم كتاب الأنشطة مع كتاب المادة فى كتاب واحد علما بأن أغلب الصفحات الكتاب بها مساحات فارغة.