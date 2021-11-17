وزارة التعليم تحذر المدارس الخاصة من فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن قيام بعض المدارس الخاصة بفتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل 2022-2023 غير قانونى ومخالفة صريحة، قائلة: "العام الدراسى الجديد لم يمر على انطلاقه سوى شهر وأيام قليلة، وقيام المدارس بفتح باب التقدم مخالف للمواعيد الرسمية للتقديم، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التقدم للقبول للعام الدراسى الجديد فى شهر يونيو من كل عام.

وكان بعض أولياء الأمور أكدوا قيام مدارس خاصة بفتح باب التقدم من الآن للعام المقبل، حيث منحت من لهم أخوة فى المدارس بالتقدم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حذرت المدارس من عقد اختبارات شهر تحريرية لطلاب الصفوف الأولى، حيث أكدت مصادر مسئولة أن عقد اختبارات شهر من بعض المدارس الخاصة لطلابها يخالف أدوات التقييم فى نظام التعليم الجديد "2.0"، مطالبة أولياء الأمور بتقديم شكاوى رسمية للوزارة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المدارس التى تخالف ضوابط التقييم فى النظام الجديد للتعليم والصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى.