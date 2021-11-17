وزارة الصحة: أكثر من 2000 مركز للقاحات كورونا تقدم التطعيمات للمواطنين بالجمهورية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتوفر أكثر من 2000 مركز لتلقى لقاحات كورونا في مصر، بالإضافة إلى مراكز التطعيمات المتوفرة بالجامعات، فضلا عن النقاط الخاصة بتمركزات محطات المترو والسكك الحديد.

وأضاف: "هناك شروط للتأكد من شهادة تطعيم كورونا وتتمثل هذه الخصائص في أن متن الورق المطبع به الشهادة، العلامة المائية الموضعة على الشهادة، رمز "qr code" الموجود بالشهادة، الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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