/661721/موعد-مباراة--ليفربول-ضد-أرسنال-فى-الدورى-الإنجليزى

المقرر أن يلتقي فريق ليفربول نظيره أرسنال، فى تمام السابعة والنصف مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تعرض فريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح، لهزيمة قاسية أمام ويست هام، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يعادل أساطير الدوري الإنجليزي:

وبعد حصوله على الجائزة للمرة الرابعة يعادل صلاح في عدد مرات الظفر بها كل من دينيس بيركامب وبرونو فيرنانديز وتيري هنري وفرانك لامبارد وبول سكولز وآلان شيرار وجيمي فاردي.

ويتبقى ثلاث ألقاب بأفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي ويعادل الأرجتيني كينج أجويرو، صاحب السبعة ألقب، والأكصر تتويج به في تاريخ البريميرليج.

افضل لاعب من قبل رابطة الأندية:

حقق الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر المنصرم، في تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري بقميص مانشستر يونايتد.

وقدمة رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي، جائزة الأفضل لشهر أكتوبر لمحمد صلاح بعد تألقه مع فريقة وأمام كبار الدوري ثنائي مانشستر، وتسجل خمسة أهداف في مجمع الشهر وصناعة خمسة أهداف.

محمد صلاح يحقق أفضل هدف في الشهر بليفربول

وكان الفرعون المصري تقريبًا ينافس نفسه في ترتيب الهدف الأفضل في ليفربول عن الشهر الماضي حيث جاء هدفه في مانشستر سيتي في المركز الأول.

وفي المركز الثاني، ظهر هدف محمد صلاح في مرمى واتفورد ثم هدفه الثالث في مرمى مانشستر يونايتد في المركز الثالث.