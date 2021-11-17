عضو مجلس العموم الكندى يشيد بدور مصر فى محيطها الإفريقى

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، Greg Fergus عضو مجلس العموم الكندى، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكندية - الإفريقية وعضو تجمع نواب البرلمان الكندى من أصول إفريقية.





ويأتى اللقاء فى إطار مسعى يستهدف التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الكندية الإفريقية والاستماع إلى تقييم مصر للتحديات التى تواجه القارة وكيفية التعاون بين البلدين من أجل دعم القضايا والأولويات الأفريقية.

هذا، واستعرض السفير أبو زيد أبرز الفرص والتحديات التى تواجه العلاقات الكندية - الإفريقية، والأنشطة التى يمكن أن تضطلع بها كندا خلال الفترة القادمة من أجل الانخراط بصورة أكبر مع القارة الأفريقية لمساعدتها فى التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها.

واستعرض السفير أبو زيد تقييم مصر لأبرز التطورات على الساحة الإفريقية، لاسيما التحديات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى ومنطقة الساحل وملف مياه النيل، وما تقدمه مصر من دعم إلى أشقائها من الدول الأفريقية، مبرزاً فرص التعاون المصرى - الكندى فى هذا الشأن.

من جانبه، حرص Fergus على الإشادة بدور مصر فى محيطها الإفريقى، مبرزاً اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل دعم جهود التنمية وتعزيز السلام فى القارة.

كما حرص النائب على التعرف على وجهة النظر المصرية تجاه أبرز القضايا الإفريقية التى تهم صانع القرار الكندى، بالإضافة إلى الإطلاع على رؤية مصر لسبل تعزيز العلاقات الكندية الإفريقية فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والثقافية.

وأعرب خلال اللقاء عن توقعه بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الانخراط الكندى فى إفريقيا.