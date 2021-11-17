التنمية المحلية: حل 71.5 ألف شكوى بنسبة 96.4% ضمن «صوتك مسموع»

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع"، والتى احتفلت الوزارة بمرور 3 سنوات على اطلاقها نالت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية ساهم بشكل كبير فى تطوير قدراتها، والتوسع فى إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، ما انعكس سريعا على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعا، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزا ملحوظا فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التقرير الذى تلقاه بمناسبة مرور 3 سنوات على مبادرة "صوتك مسموع" أكد تلقى المبادرة390 ألفا و440 رسالة منذ انطلاقها منها 74 ألفا و198 شكوى نم حل 71.5 ألفا منها بنسبة 96.4% وجار حل 2697 شكوى، موضحا أن عدد شكاوى القمامة بلغت 36 ألفا و768 شكوى بنسبة 49.6 % يليها شكاوى الإشغالات وبلغ عددها 23ألفا و838 شكوى بنسبة 32.1 % ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 6823 شكوى بنسبة 9.2 % ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 4920 شكوى بنسبة 6.6% ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 1748 شكوى بنسبة 2.4 % وتم إحالتها جميعا إلى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 101 بنسبة 13.%.

وأوضح التقرير الى أن خدمة الواتس آب تلقت 326 ألفا و28 رسالة تضمنت 60 ألفا و559 شكوى تم حل 59 ألفا و145 شكوى منها بنسبة 97.7 % وجار حل 1414 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 60 ألفا و345 رسالة منها 12 ألفا و408 شكاوى تم حل 11 ألفا و227 شكوى منها بنسبة 90.5% منها فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 66 ألف متابعا.

وتلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 4067 رسالة تضمنت1231 شكوى تم حل 1129 شكوى منها بنسبة 91.7% منها،و تلقى الخط الساخن 9270 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

و لفت شعراوى الى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف، والتعديات على أراضى الزراعية وأملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد اضافة الى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا ومخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة.

وأضاف شعراوى أن صوتك مسموع ترتكز على محورين رئيسين: الأول بعنوان "ادارة مستجيبة للمواطن"حيث يكون المواطن طرفا فاعلا ومشاركا فى منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاة اداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها، اضافة الى حق المواطن فى تقديم مقرحاته من خلال ادارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين مشيرا الى أن المحور الثانى بعنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"و ذلك بمعالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين وذلك عبر وجود آلية دائمة لادارة المبادرة على كل المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات.

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected]