وزارة النقل تنشر صورا لتوسعة كوبرى المنيب على الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، نشرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية، اليوم الأربعاء، صورا لتوسعة كوبرى المنيب على النيل، ضمن مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

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