بعد مرور 3 سنوات على اطلاق مبادرة "صوتك مسموع"...

اللواء محمود شعراوى: المبادرة تتزامن مع ركائز الجمهورية الجديدة التى تعلى من شأن المواطن وحل 71.5 ألف شكوى بنسبة 96.4%

فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها ، أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018 تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين ، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن ، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى...

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" و التى احتفلت الوزارة بمرور 3 سنوات على اطلاقها نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها ، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية ، مما انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً ، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين .

و أشار اللواء شعراوى الى أن التقرير الذى تلقاه بمناسبة مرور 3 سنوات على مبادرة "صوتك مسموع" أكد تلقى المبادرة390 ألفاً و 440 رسالة منذ انطلاقها منها 74 ألفاً و 198 شكوى نم حل 71,5 ألفاً منها بنسبة 96.4% وجارى حل 2697 شكوى موضحاً أن عدد شكاوى القمامة بلغت 36 ألفاً و768 شكوى بنسبة 49.6 % يليها شكاوى الإشعالات و بلغ عددها 23ألفاً و838 شكوى بنسبة 32.1 % ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 6823 شكوى بنسبة 9.2 % ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 4920 شكوى بنسبة 6.6% ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 1748 شكوى بنسبة 2.4 % وتم احالتها جميعاً الى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ،فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة عدد101 بنسبة 13.%.

و أوضح التقرير الى أن خدمة الوانس آب تلقت 326 ألفاً و 28 رسالة تضمنت 60 ألفاً و559 شكوى تم حل 59 ألفاً و 145 شكوى منها بنسبة 97.7 %و جارى حل 1414 شكوى ، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 60 ألفاً و 345 رسالة منها 12 ألفاً و 408 شكوى تم حل 11 ألفاً و 227 شكوى منها بنسبة 90.5% منها فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 66 ألف متابعاً.

وتلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 4067 رسالة تضمنت1231 شكوى تم حل 1129 شكوى منها بنسبة 91.7% منها ،و تلقى الخط الساخن 9270 اتصالاً تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى المقدمة .

و لفت اللواء محمود شعراوى الى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات ، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف ، والتعديات على أراضى الزراعية و أملاك الدولة ، و المخلفات بأنواعها ، والإشغالات ، والفساد اضافة الى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا و مخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة .

و أضاف اللواء محمود شعراوى أن صوتك مسموع ترتكز على محورين رئيسين : الأول بعنوان "ادارة مستجيبة للمواطن"حيث يكون المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً فى منظومة محاربة الفساد و الإهمال و اهدار الموارد ونقص فاعلية و كفاة اداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها ، اضافة الى حق المواطن فى تقديم مقرحاته من خلال ادارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين مشيراً الى أن المحور الثانى بعنوان "ادارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"و ذلك بمعالجة المشكلات و حل الشكاوى و الرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين وذلك عبر وجود آلية دائمة لادارة المبادرة على كافة المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات .

جدير بالذكر انه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .