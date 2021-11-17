/661723/اليوم-شاهد-تطرح-فيلم-وثائقي-عن-قصة-حياة-جورج-وسوف-بعنوان-مسيرتي

تقدم منصة شاهد، اليوم الأربعاء، فيلم وثائقي يعرض لأول مرة عن مسيرة حياة الفنان جورج وسوف الفنية والغنائية، بعنوان «مسيرتي».

دوت الخليج يرصد موعد عرض الفيلم الوثائقي لحياة جورج وسوف.

وعرضت المنصة الإعلان التشويقي الأول للفيلم، من خلال حسابها على «انستجرام»، والذي يظهر فيه تدرج المراحل العمرية لجورج وسوف وتعدد الشخصيات، ويظهر فيه الممثل اللبناني مجدي مشموشي، وجينا أبو زيد، وظهر في الإعلان صوت الفنان جورج وسوف قائلًا: 45" سنة، مسيرة طويلة".

جورج وسوف يحتفل بحفل زفاف نجله

واحتفل سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا، بحفل زفاف ابنه جونيوروسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء، على فتاة من خارج الوسط الفني، وقدم جورج وسوف أغنية بمشاركة الفنان زياد برجى احتفالا بزفاف نجله.

كما أنه أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الجنوبي بالأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين.

ويعد حفل جورج وسوف عودة قوية لجمهوره في الأردن بعد غياب 18 عاما عن احياء حفلات غنائية هناك، وقام الجمهور باستقبال جورج وسوف استقبال حافل ورفع الجمهور لافتات تحمل جملة "أبووديع أشتقنالك" فيما قام سلطان الطرب بالبكاء بعد هذا الاستقبال.

أغنية أه يا زمن أخر أعمال جورج وسوف

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.