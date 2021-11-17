أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يصل رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى، إلى العاصمة الإيطالية روما؛ لعقد سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من المسؤولين الإيطاليين منها مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس النواب الإيطالى روبرتو فيكو، تتناول سبل تعزيز العلاقات العربية الإيطالية على المستوى البرلمانى، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

القاهرة

تعقد هيئة الرقابة المالية اجتماعا مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة لمناقشة سبل تنشيط البورصة المصرية.

فيينا

تعقد مشاورات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضايا التأشيرات فى العاصمة النمساوية "فيينا" على مستوى مديرى الهيئات ذات الاختصاص.

عمان

تنطلق فى العاصمة الأردنية عمان فعاليات "منتدى عمان الأمنى" فى دورته الـ13، بمشاركة شخصيات عربية ودولية واسعة ونخبة من كبار المتحدثين، ويتضمن المنتدى الذى سيستمر ليومين جلسة عمل حول العرب وتركيا "معالجة المخاوف وسبل التعاون"، وجلسة حول الأمن البحرى فى البحر الأحمر وخليجى عدن وعمان، وجلسة عمل حول ما وراء الدور التقليدى، وماذا تستطيع منظمة حظر التجارب النووية أن تقدم للشرق الأوسط، فضلا عن عقد جلسة حول تعزيز دور المرأة والشباب وشمولهم فى قضايا الأمن ونزع السلاح، وجلسة عمل حول التحديات الأمنية فى الشرق الأوسط.

نواكشوط

يوقع المدير العام لاتحاد الإذاعات العربية عبدالرحيم سليمان، فى نواكشوط اتفاقية فى مجال البث الإذاعى والتلفزى مع الجانب الموريتانى.

القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، احتفالية ثقافية بعنوان "الاحتفال باليوم العالمى للفن الإسلامى"، بالتعاون مع مؤسسة التراث والثقافة والفنون، وبرعاية وزارة الثقافة وقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، حيث يتضمن الاحتفال - الذى تحضره كوكبة كبيرة من المثقفين والمهتمين بالتراث والفن العربى والإسلامى، ندوة ثقافية ومعرضا فنيا للخط العربى والزخارف الإسلامية والتراثية، ويقام الاحتفال باليوم العالمى للفن الإسلامى بمكتبة القاهرة الكبرى بمناسبة إعلان مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.