جدة - نرمين السيد - وأكد الأزهر فى بيان اليوم الأربعاء، أن استخدام العنف والقتل ضد الأبرياء جريمة نكراء، بعيدة كل البعد عن تعاليم الأديان السمحة التى دعت للسلام، مشددا على ضرورة استنفار الهمم وتكاتف الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، حتى ينعم العالم بالأمن والسلام والاستقرار.
وتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وللشعب الأوغندى، داعيا المولى -عز وجل- أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على العالم بالأمن والسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزهر يدين الهجمات الإرهابية فى أوغندا: قتل الأبرياء جريمة نكراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.