الأزهر يدين الهجمات الإرهابية فى أوغندا: قتل الأبرياء جريمة نكراء

جدة - نرمين السيد - وأكد الأزهر فى بيان اليوم الأربعاء، أن استخدام العنف والقتل ضد الأبرياء جريمة نكراء، بعيدة كل البعد عن تعاليم الأديان السمحة ‏التى دعت للسلام، مشددا على ضرورة استنفار الهمم وتكاتف الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، حتى ينعم ‏العالم بالأمن والسلام والاستقرار. ‏

وتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وللشعب الأوغندى، داعيا المولى -عز وجل- أن ‏يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على العالم بالأمن والسلام.‏