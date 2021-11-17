جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتهما فى اجتماع الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزارى العربى للمياه والمزمع عقده غدا الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وآليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى.





وأكد عبد العاطى، ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين فى التنمية. كما تم استعراض موقف المشروعات المائية فى مصر مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف، حيث أبدى الوزير الفلسطينى رغبته فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى تلك المجالات. الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وتطوير قدرات الجانب الفلسطينى فى مجال إدارة الموارد المائية والعمل على تنمية المهارات ورفع القدرات للكوادر الفنية الفلسطينية من خلال تنظيم دورات تدريبية، وتبادل الخبرات فى مجالات الرى وإدارة الموارد المائية، وتقديم الدعم الفنى فى مجالات المياه الجوفية وتخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية، والتنظيم المشترك لورش العمل التشاورية والتدريبية فى مجال الموارد المائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المياه الفلسطينى يبدى رغبته فى الاستفادة من مشروعات الرى المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.