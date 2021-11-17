سفير مصر في كندا يستقبل عضو مجلس العموم الكندي ”جريج فيرجوس”

استقبل السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، اليوم 16 نوفمبر الجاري، Greg Fergus عضو مجلس العموم الكندي، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكندية/ الأفريقية وعضو تجمع نواب البرلمان الكندي من أصول أفريقية. ويأتى اللقاء في إطار مسعى يستهدف التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الكندية الأفريقية، والاستماع إلى تقييم مصر للتحديات التي تواجه القارة وكيفية التعاون بين البلدين من أجل دعم القضايا والأولويات الأفريقية.

هذا، وقد استعرض السفير أبو زيد أبرز الفرص والتحديات التي تواجه العلاقات الكندية/الإفريقية، والأنشطة التي يمكن أن تضطلع بها كندا خلال الفترة القادمة من أجل الانخراط بصورة أكبر مع القارة الأفريقية لمساعدتها في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها. كما استعرض السفير أبو زيد تقييم مصر لأبرز التطورات على الساحة الأفريقية، لاسيما التحديات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى ومنطقة الساحل وملف مياه النيل، وما تقدمه مصر من دعم إلى أشقائها من الدول الأفريقية، مبرزاً فرص التعاون المصري/ الكندي في هذا الشأن.

من جانبه، حرص Fergus على الإشادة بدور مصر في محيطها الأفريقي، مبرزاً اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل دعم جهود التنمية وتعزيز السلام فى القارة. كما حرص النائب على التعرف على وجهة النظر المصرية تجاه أبرز القضايا الأفريقية التي تهم صانع القرار الكندي، بالإضافة إلى الإطلاع على رؤية مصر لسبل تعزيز العلاقات الكندية الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والثقافية. وأعرب خلال اللقاء عن توقعه بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الانخراط الكندي في أفريقيا.