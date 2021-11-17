الأزهر يدين الهجمات الإرهابية فى أوغندا.. ويؤكد: بعيدة عن تعاليم الأديان

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي وقعت ‏مساء أمس الثلاثاء، على مدينة كمبالا بأوغندا، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الأزهر الشريف، أن استخدام العنف والقتل ضد الأبرياء جريمة نكراء، بعيدة كل البعد عن تعاليم الأديان السمحة ‏التي دعت للسلام، مشددًا على ضرورة استنفار الهمم وتكاتف الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، حتى ينعم ‏العالم بالأمن والسلام والاستقرار. ‏

وتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وللشعب الأوغندي، داعيًا المولى -عز وجل- أن ‏يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على العالم بالأمن والسلام.‏

كانت قد أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية التى شهدتها اليوم، مدينة كمبالا بأوغندا، مسفرةً عن العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً - بحسب بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيقة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار أوغندا وتضامنها الكامل معها فى مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.