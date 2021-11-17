/661728/موعد-مباراة--ريال-مدريد-ضد-غرناطة-فى-الدوري-الإسباني

يستعد فريق ريال مدريدي لمباراته المقبلة أمام نظيرة غرناطة، والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد 21\11 القادم، في تمام الساعة الخامسة والربع عصراً ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 2/1 على ملعب سنتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الليجا الإسبانية.

وفي الشوط الثاني نجح الفريق الضيف في تقليص الفارق عن طريق النجم الكولومبي راداميل فالكاو في الدقيقة 76، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحرزوا التعادل لينتهي اللقاء بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 27 منفرداً بصدراة جدول الدوري بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني، بينما يظل رايو فاليكانو عند النقطة رقم 19 بالمركز السادس.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

مقاعد بدلاء ريال مدريد لونين، فيدياس، فاييخو، ناتشو، هازارد، مارسيلو، يوفيتش، فاسكيز، إيسكو، بلانكو، ميجيل.

ويسعى النادي الملكي للفوز بجميع البطولات من أجل الفوز بها هذا الموسم،في ظل المستوى المتراجع لبرشلونة الذي تعادل مع سيلتا فيجو بنتيجة 3/3 في نفس الجولة.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة: انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة. وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة