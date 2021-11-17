/661729/بدء-اجتماع-مجلس-الوزراء-لمناقشة-ملفات-حيوية-والوقوف-على-آخر-مستجدات-الوضع-في-أسوان
انطلق منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية وللوقوف على آخر مستجدات الوضع في أسوان.
بدء اجتماعمجلسالوزراء
وكانت موجة طقس سيئة قد ضربت مدينة أسوان بجنوب الصعيد، مما سبب أضرار كبيرة على مستوى المنازل والسيارات، حيث أدت الموجات الرعدية إلى تلف عدد كبير منهم.
وفي حديث لها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن المسئولين في محافظة أسوان الجنوبية يعملون على قدما وساق من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين المتضررين هناك.
كما أشارت إلى أنه تم توجيه المتضررين من السيول إلى مبان سكنية حديثة بدلا من تلك غير الآمنة، مضيفة: نحاول نساعد المواطنين في تقديم بدائل لهم».
وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن من خلال النائب الأول للحزب أشرف رشاد، أنه سيتم توجيه مبلغ قدره ٢٠ ألف جنيه لكل أسرة متضررة في المحافظة الجنوبية وذلك انطلاقا من حرصهم على المواطنين وسلامتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة ملفات حيوية والوقوف على آخر مستجدات الوضع في أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.