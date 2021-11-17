/661729/بدء-اجتماع-مجلس-الوزراء-لمناقشة-ملفات-حيوية-والوقوف-على-آخر-مستجدات-الوضع-في-أسوان

انطلق منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية وللوقوف على آخر مستجدات الوضع في أسوان.

بدء اجتماع مجلس الوزراء

وكانت موجة طقس سيئة قد ضربت مدينة أسوان بجنوب الصعيد، مما سبب أضرار كبيرة على مستوى المنازل والسيارات، حيث أدت الموجات الرعدية إلى تلف عدد كبير منهم.

وفي حديث لها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن المسئولين في محافظة أسوان الجنوبية يعملون على قدما وساق من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين المتضررين هناك.

كما أشارت إلى أنه تم توجيه المتضررين من السيول إلى مبان سكنية حديثة بدلا من تلك غير الآمنة، مضيفة: نحاول نساعد المواطنين في تقديم بدائل لهم».

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن من خلال النائب الأول للحزب أشرف رشاد، أنه سيتم توجيه مبلغ قدره ٢٠ ألف جنيه لكل أسرة متضررة في المحافظة الجنوبية وذلك انطلاقا من حرصهم على المواطنين وسلامتهم.