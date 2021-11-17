السبكى: ربط مستشفيى التضامن والمبرة لإنشاء مجمع الشفاء الطبى ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للانتهاء من الأعمال الإنشائية لمجمع الشفاء الطبى بمحافظة بورسعيد، والذى يتم إنشاؤه من خلال تطوير مستشفيى التضامن والمبرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وربطهم بشكل متطور ليصبحا أكبر مجمعًا طبيًا لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد "مجمع الشفاء الطبى"، بتكلفة إنشائية حوالى نصف مليار جنيه.





جاء ذلك بحضور رؤساء الجهات والهيئات والشركات الاستشارية المنفذة لمشروع مجمع الشفاء الطبى ببورسعيد، اللواء ماجد السيرتى رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والعميد محمد زين مساعد مدير الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد شريف أبوالعينين مدير فرع التنفيذ بإدارة الأشغال العسكرية الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد عبدالمنعم العضو المنتدب بشركة جماعة المهندسون الاستشاريين ECG، إضافة إلى عدد من مسؤولى هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، المهندس محمد السيسى مساعد المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل للشؤون الهندسية، المهندس محمد صلاح مدير مشروعات بورسعيد.

اطَّلع الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذى للانتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية لمجمع الشفاء الطبى ونسب تنفيذ الأعمال، كما استمع إلى شرح مفصل عن أعمال تطوير البنية التحتية والتوسعات الجارية لتوفير العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث التقنيات العلاجية داخل المجمع، والذى سيضم أكثر من 300 سرير داخلى، إضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والغسيل الكلوى، وغرف مجهزة على أعلى مستوى للعمليات والرعايات المركزة، ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، وكذلك تخصيص عدد من الأجنحة الفندقية لتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، بما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية طبية متميزة وتحقيق أعلى نسب من رضاء المتعاملين ونشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى.

ووجه السبكى بضرورة الاهتمام بتأسيس شبكة المعلومات الإلكترونية ورفع كفاءة الأنظمة ومتطلبات التحول الرقمى بالمجمع ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية، لتسهيل عملية التواصل والتنسيق والربط إلكترونيًا بين الأقسام الداخلية للمجمع، ومكاتب الدخول والخروج والطوارئ، والربط بالغرف المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالفرع أو المحافظة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة وجهودها نحو التحول الرقمى الذكى لجميع خدماتها العلاجية والإدارية، والذى يسهم فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عيها.

وتطرق الاجتماع إلى عرض الموقف التنفيذى للأعمال الجارية حاليًا فى رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، إذ أثنى السبكى على اهتمام الشركات والجهات المنفذة للمشروع بالمشروعات القومية للدولة والمشاركة البناءة لجودة تنفيذ المشروعات طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية، والالتزام بمعايير أكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحى الشامل ومعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشددًا على ضرورة ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطويرات الجارية للمشروعات فى أقل مدة زمنية ممكنة وقبل انتهاء مواعيد الجداول الزمنية المحددة لها.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المكثفة والمستمرة للمستجدات والتطورات أولًا بأول لإنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى على أعلى مستوى مطابق للمعايير العالمية للجودة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للمشروع فى 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا لامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لهم بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك لمتابعة معدلات التنفيذ لأعمال الإنشاء الجارية بمجمع الشفاء الطبى ببورسعيد بما يضمن سرعة بدء تشغيل المجمع وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة من خلاله لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من أبناء المحافظة وكل المتعاملين.

وأكد السبكى أن مجمع الشفاء الطبى سيكون أكبر مجمع لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء بورسعيد وإقليم القناة، لافتًا إلى أن هذا التطوير والربط بين المنشآت الصحية ضمن خطة هيئة الرعاية الصحية للعمل بنظام المجمعات الطبية الشمولية فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين داخل مكان واحد دون الانتقال إلى أكثر من مكان، على غرار مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ومجمع الأقصر الطبى الدولى التابع للهيئة بالأقصر، وكذلك فى إطار التوجهات الإستراتيجية للهيئة للتطوير المستمر للمنشآت بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالمية.

وأكد أن مجمع الشفاء الطبى ببورسعيد سيوفر خدمات صحية آمنة ومتكاملة فى العديد من التخصصات الطبية للمواطنين، من خلال فرق طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى والعمل بروح الفريق تحت مظلة التدريب والتعليم المستمر، وضمه لأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، والالتزام بمعايير الجودة والاعتماد لضمان جودة الخدمات الصحية للمواطنين، بما يتوازى مع تحقيق رؤية الهيئة فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر، وتطلعاتها فى بناء نظام صحى قوى يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استجابة لمتطلبات المستقبل واحتياجات المجتمع لخدمات ذات مستوى عالى من الجودة وفق أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية.