وبدأت وزارة القوى العاملة اعتبارا من أمس الأول بمتابعة حضور العاملين لديوان الوزارة بشهادة تلقى لقاح كورونا، وعدم السماح بدخول غير متلقى اللقاح، فضلا عن متابعة القرار وتنفيذه على مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بتقديم شهادة التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبى يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.
وناشدت الوزارة العاملين بها وبمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا ، بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية لهم للحصول على التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم، والمساهمة فى الحد من انتشار الفيروس فى البلاد.
يذكر أن الوزارة تنفذ عملية تلقى اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للعاملين بالديوان العام والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة والسكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة تتابع التأكد من حضور العاملين بشهادة تلقى لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.