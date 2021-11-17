القوى العاملة تتابع التأكد من حضور العاملين بشهادة تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان لليوم الثانى على التوالى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بشأن حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية وغيرها الحضور إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.





وبدأت وزارة القوى العاملة اعتبارا من أمس الأول بمتابعة حضور العاملين لديوان الوزارة بشهادة تلقى لقاح كورونا، وعدم السماح بدخول غير متلقى اللقاح، فضلا عن متابعة القرار وتنفيذه على مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بتقديم شهادة التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبى يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.

وناشدت الوزارة العاملين بها وبمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا ، بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية لهم للحصول على التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم، والمساهمة فى الحد من انتشار الفيروس فى البلاد.

يذكر أن الوزارة تنفذ عملية تلقى اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للعاملين بالديوان العام والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة والسكان.