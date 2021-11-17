صور.. جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية جديدة إلى قرية الأمل

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وأشاد د. مصطفى عبد النبى بالتعاون المثمر بين جامعة المنيا ووزارة الشباب والرياضة، فى إطلاق القوافل الخدمية لقرى المحافظة، وتقديم خدماتها الطبية والعلاجية المجانية، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الجامعية، من خلال فريق طبى متكامل ضم أكثر من 17 طبية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك النهوض بالقرى والارتقاء بالمواطنين فى المجال الثقافى والتنويرى بتنفيذ العديد من الندوات التوعوية لمحاربة الظواهر المجتمعية الخاطئة.
وأوضح د. عصام فرحات أن قافلة قرية الأمل أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 450 حالة مرضية من أهالى القرية، فى 10 تخصصات طبية متنوعة، إلى جانب عقد ندوتين حاضرها أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض حول "إضرار التدخين وعلاج الإدمان والتعاطى"، وآخرى عن "فيروس كورونا وأعراضه وطريقة الوقاية منه"، وتم لصق الملصقات، وتوزيع المطويات التوعوية على المشاركين.
رافق القافلة وأشرف على الفريق الطبى، الدكتور أسامة المنشاوى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على القوافل الجامعية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة والتمريض، وشارك فى التنظيم طلاب من فريق أصدقاء البيئة من كليات: التربية النوعية، والآداب، والتربية الرياضية.
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