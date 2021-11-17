صور.. افتتاح ورشة العمل الخامسة للقضاء الإدارى بمشاركة وزيرة البيئة

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، والمستشتار محمد البادى رئيس الاتحاد العربى للقصاء الإدارى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان "دور القضاء الإدارى فى حماية البيئة".





وأعربت ياسمين فؤاد، خلال كلمتها بالورشة، عن سعادتها للمشاركة فى هذا الملتقى القضائى والقانونى، مشيدة بالدور العظيم الذى يؤديه القضاء الإدارى فى مجال شئون البيئة، وهو ما يؤكد وبوضوح أن البيئة لم تعد محط اهتمام الجهات الفنية المختصة فى مجال البيئة فقط، بل أصبحت محور اهتمام مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية.

وأشارت إلى الدور الكبير الذى يلعبة القضاء الإداراى فى حماية البيئة فى معظم دول العالم، موضحة أن الدستور نص على انه من حقوق الإنسان أن يعيش فى بيئة صحية وآمنة، وأن القوانين المنظمة للبيئة هى الأساس المنظم لشؤون البيئة، ويعد القضاء هو المسؤول عن تنفيذ تلك القوانين بطريقة تواكب جميع مشكلات البيئة، وهو ما أكدت عليه كل الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى مجال البيئة ووافقت عليها الدول، وأصبحت جزء لا يتجزء من نظامها القانونى، فقد أكدت تلك الاتفاقيات على إيمانها بأن الهيئة القضائية لكل دولة بألمامها الكامل بنقاط القانون البيئى وإدراكها لدورها فى تعزيز وتطوير القوانين والضوابط والاتفاقيات الدولية، فإنها تلعب دورًا حاسمًا فى ارساء المبادئ التى تكرس ثقافة الإنسان فى أن يعيش فى بيئة صحية وآمنة.

وتابعت أن البيئة فى مصر واجهت العديد من المشاكل التى لم يحسمها سوى مجلس الدولة بجناحيه القضائى والإدراى، فكلاهما أرسى العديد من الأحكام والفتاوى فى شئون البيئة والتى ساهمت فى حل كثير من المشكلات البيئية، وقد شملت البيئة بمعناها الرسمى، فمنها من صدر فى مجال البيئة المحيطة بنا فى مجالات مكافحة المخلفات الخطرة، وتنظيم أنواع المخلفات الأخرى، وتلوث الهواء وغيرها من عناصر البيئة المحيطة، كما صدرت أحكام وفتاوى فى مجال المحميات الطبيعية فهى بلا شك جزء من البيئة المحيطة حفاظًا على ثرواتنا الطبيعية.

وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد بعد من هذه الأحكام والفتاوى منها فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1599 بتاريخ 23 أكتوبر 2021، والتى أكدت فيها على كيفية ممارسة انشطة المحميات الطبيعية وتأثيرها على الطبيعة المحيطة، وقد صدرت هذه الفتوى بناء على ممارسة أحد الجمعيات نشاط الاستزراع السمكى بمحمية وادى الريان وبتجديد التصريح الصادر لهذا النشاط تم مراجعته ومعاينته على الطبيعة، وتبين آثاره السلبية على طبيعة تلك المحمية، وبعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة حسمت الأمر أن هذا النشاط يؤدى إلى الإخلال بالتوازن البيئى وأصدرت قرارها بوقف هذا النشاط وغيره من الانشطة المماثله داخل المحمية حفاظًا على ثرواتنا الطبيعة، بالإضافة الى الفتوى الأخرى المتعلقة بأحقية منح حق ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية وصدرت الفتوى بأن جهاز شؤون البيئة دون غيره له حق الولاية والإشراف والإدارة كاملة داخل المحميات الطبيعية.